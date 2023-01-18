ВВП Белоруссии в 2022 году сократился на 4,7%

В минувшем году объем ВВП Белоруссии составил 191,4 млрд белорусских рублей, что на 4,7% меньше, чем в 2021-м.

Об этом сообщил Национальный статистический комитет (Белстат).

Как уточняет «Интерфакс», темпы снижения белорусского ВВП за четыре последние месяца года стабилизировались на уровне 4,7%. Это произошло после того, как рецессия в экономике страны начала замедляться в конце лета. Максимального снижения ВВП достиг по итогам января-июля — в этот период показатель упал на 5,2%.

В отрицательную плоскость динамика ВВП Белоруссии перешла по итогам первого квартала (снижение на 0,4%). В январе-феврале ВВП страны поднялся на 1,2%, в январе был зафиксирован рост в 2,7%.

В августе белорусские власти заявляли, что при оптимистичном сценарии смогут обеспечить нулевой рост экономики в 2022 году за счет ожидаемой восстановительной динамики во втором полугодии при условии отсутствия новых санкций и других непредвиденных шоков.

Агентство отмечает, МВФ ожидал падения ВВП Белоруссии в 2022 году на 7%, Всемирный банк — на 6,2%, ЕБРР — на 4%, ЕАБР — на 4,6%.

В 2021 году ВВП Белоруссии вырос на 2,3% после снижения на 0,9% в 2020 году и увеличения на 1,2% в 2019 году.

На 2023 год Минск утвердили целевой прогноз с ростом ВВП на 3,8%.

ВВП России в прошлом году, согласно предварительным оценкам, снизился на 2,5%, заявил накануне, 17 января, президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. В конце декабря министр финансов РФ Антон Силуанов предположил, что спад российского валового внутреннего продукта по итогам года может составить около 2,7%.