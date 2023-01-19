Акции дня: бумаги OZON росли вопреки рынку

Акции маркетплейса OZON подорожали по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 19 января. За день бумаги выросли на +0,07% до 1551,87 рублей.

Котировки OZON росли вопреки общей тенденции к снижению на рынке. Среди корпоративных новостей - открытие первого логистического центра компании в Киргизии.

«С технической точки зрения расписки Озона, в частности, на этой неделе поднялись к максимуму с середины февраля 2022 года, отвоевав все потери после изменения геополитической ситуации в стране. Теперь бумаги расположены у ключевого долгосрочного сопротивления 1590 руб., закрепление выше которого позволит ожидать возвращения к пикам с конца прошлого года 1765-1788 руб. с промежуточным сопротивлением у 1675 руб.», - отметила аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова.

Как добавил главный аналитик «Промсвязьбанка» Егор Жильников, бумаги привлекают инвесторов фундаментальным сильным профилем, а также перспективами развития».

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал -1,25% до 2168,83 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,32% до 993,08 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:41 мск составила 86,66 долларов за баррель (+1,98%). Российская валюта укреплялась– 68,79 руб. за доллар.