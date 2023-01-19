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S&P 500: ралли превращается… в элегантные «шорты»

Глеб Баранов
19 января 2023, 09:45

Вчера индекс S&P 500 показал худший результат более чем за месяц. Слабая экономическая статистика и «ястребиные» заявления ФРС заставили рынок вспомнить о перспективе рецессии.

Коллаж: Тамара Ларина