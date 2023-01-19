«Медвежье ралли», за две недели поднявшее S&P 500 на 5,6%, а Nasdaq Composite – на все 9%, стало явно терять импульс. Во вторник из основных фондовых индексов США лишь технологический закончил день в плюсе, а вчера в серьезном минусе закрылись уже все три.
S&P 500: ралли превращается… в элегантные «шорты»
Вчера индекс S&P 500 показал худший результат более чем за месяц. Слабая экономическая статистика и «ястребиные» заявления ФРС заставили рынок вспомнить о перспективе рецессии.
Коллаж: Тамара Ларина
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