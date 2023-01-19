S&P 500: ралли превращается… в элегантные «шорты»

«Медвежье ралли», за две недели поднявшее S&P 500 на 5,6%, а Nasdaq Composite – на все 9%, стало явно терять импульс. Во вторник из основных фондовых индексов США лишь технологический закончил день в плюсе, а вчера в серьезном минусе закрылись уже все три.

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