Банк России назвал наиболее экономически активные отрасли в декабре

Объем финансовых потоков в декабре значительно увеличился относительно ноября, что косвенно указывает на усиление экономической активности в конце года. Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за декабрь был на 11% выше среднего уровня III квартала 2022 года. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления объем поступлений увеличился на 9,2% Лидерами по объему поступлений стали оптовая торговля, табачная и транспортная отрасли, говорится в «Мониторинге отраслевых финансовых потоков», опубликованном на сайте ЦБ.

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«В отраслях, ориентированных на внешний спрос, рост объема поступлений ускорился, однако оставался умеренным. Положительный вклад внесла в основном оптовая торговля, тогда как крупная отрасль добычи сырой нефти и газа продемонстрировала только небольшой рост. Основное сдерживающее влияние на динамику экспортной группы отраслей оказало сохраняющееся отставание от уровня предыдущего квартала в нефтепереработке. Также в декабре снижение поступлений наблюдалось в секторах добычи угля и добычи прочих полезных ископаемых», — говорится в обзоре ЦБ.

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, по данным регулятора, наибольший положительный вклад внесла табачная отрасль, где в ноябре – декабре отмечался резкий рост за счет финансовых операций в отдельных организациях. Кроме того, рост платежей наблюдался в розничной торговле и телекоммуникациях. В отраслях, ориентированных на промежуточное потребление, в декабре ускорился объем поступлений в деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта, разработке компьютерного программного обеспечения, деятельности головных офисов. Сдерживающее влияние оказала нефтепереработка. Что касается инвестиционного спроса, то заметный рост входящих платежей в декабре отмечался в секторе научных исследований и разработок, а также в производстве электроники, отметили в ЦБ.

