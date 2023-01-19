Банк Японии сделал совершенно неожиданный финт

Японская иена упала более чем на 2%, до отметки 131 за доллар, резко отступив от многомесячных максимумов. Это произошло из-за того, что Банк Японии пресек спекуляции об очередной корректировке его курса и сохранил сверхнизкие процентные ставки, оставив политику контроля доходности гособлигаций без изменений.

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Также были сохранены целевые показатели кривой доходности на уровне -0,1% для краткосрочных процентных ставок и около 0% — для 10-летней доходности при пределе 0,5%. Таким образом Банк Японии дал понять, что монетарные власти не стремятся к немедленному отказу от масштабного стимулирования, несмотря на растущее давление на рынки.

Некоторые аналитики придерживаются мнения, что Банк Японии изменит свою политику в апреле наступившего года, когда вступит в должность его новый управляющий, однако другие эксперты ожидают разворота ситуации не ранее июня. Но так или иначе, стабильно растущая в стране инфляция, которая уже находится выше целевого показателя центробанка, усиливает аргументацию в пользу изменения монетарной политики. Тем более, что Банк Японии повысил свой прогноз цен на нынешний и 2024 годы.

Падай, чтобы подняться

Японская иена, долгое время считавшаяся валютой-убежищем и валютой финансирования, в последние недели буквально увязла в рыночных спекуляциях по поводу политики центрального банка, отмечает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов. Поэтому принятое в среду решение сохранить статус-кво и спровоцировало самое резкое падение иены почти за три года, считает он.

Банк Японии сохранил сверхнизкие процентные ставки на уровне -0,1% (в том числе коридор доходности облигаций в диапазоне от -0,5% до +0,5%), который он изо всех сил пытался защитить, вопреки ожиданиям рынка, что в связи с ростом инфляционного давления масштабная программа стимулирования будет поэтапно свернута.

Йена после объявления, сделанного центробанком, ненадолго падала даже на 2,4%, до 131,20 за доллар. До конца прошлого года «голубиная» позиция Банка Японии вопреки агрессивному повышению ставок ФРС и другими ЦБ делала иену дешевой — это позволяло использовать в качестве средства заимствований для инвестиций. Но после декабрьского заседания, когда был расширен коридор доходности десятилетних облигаций, появились ожидания корректировки денежной политики в сторону ужесточения.

На фоне ослабления доллара и этих ожиданий рост иены за последние три месяца составил около 16% от минимума в 151,94 за доллар до 127,22. Нет сомнений, говорит Вавилов, что центральный банк в скором времени изменит свой подход из-за растущей инфляции и роста заработных плат. Вероятно, это произойдет в апреле, когда регулятор сменит управляющего. Поэтому ожидания ужесточения денежно-кредитной политики будут только нарастать, способствуя укреплению иены, что наблюдается уже сейчас — сегодня японская валюта вновь укрепилась до 128 после вчерашнего снижения. Большинство мировых фондов и инвесторов уже делают ставки и открывают короткие позиции по паре USD/JPY с ожиданиями укрепления до 120 иен за доллар. Министр торговли и промышленности Японии на форуме в Давосе также заявил, что Япония приближается к фазе, когда смягчение денежно-кредитной политики может быть остановлено.

Иена сплясала на рухнувшем долларе

Иена, ведомая Банком Японии, продолжает удивлять, констатирует главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Рынки на текущей неделе ожидали яркого демарша по ужесточению денежной политики на заседании регулятора 18 января. Этот шаг предполагался как лебединая песня уходящего в отставку в апреле главы Банка Харухико Куроды, занимающего этот пост с 2013 года.

С предыдущего заседания в декабре 2022 г., когда регулятор внезапно повысил предел доходности 10-летних облигаций до 0,5%, прогнозировалось дальнейшее увеличение этого показателя и даже возможность повышения ставки рефинансирования. Однако и тогда «Эксперт» писал, что принятое решение было не проявлением жёсткости, а лишь стремлением расширить возможности регулирования. Об этом свидетельствовала принятая противоположная мягкая, стимулирующая мера — повышение объёма покупок облигаций с 7,3 до 9 трлн иен в месяц.

Но как бы то ни было, говорит Гойхман, игроки надеялись на ужесточение, поэтому, продолжая сложившийся тренд, всего за 5 дней перед заседанием (с 12 по 17 января) иена укрепилась к доллару более чем на 4%, со 133,5 до 128. Однако Банк Японии удивил рынок, оставив без изменения все параметры своей сверхмягкой денежно-кредитной политики вполне в многолетнем духе Куроды и в соответствии с реалиями экономики Японии.

Страна Восходящего солнца продолжает переживать снижение экономики — минус 0,2% по ВВП в третьем квартале 2022 года, напоминает аналитик. Для стимулирования хозяйства и экспорта нужна низкая стоимость денег. И огромное отношение госдолга к ВВП — 262,5% — делает увеличение ставок по госзаимствованиям непозволительной роскошью. А относительно невысокая по сравнению с другими развитыми странами инфляция — 3,8% в декабре — снижает необходимость ужесточения для борьбы с ней.

«Но рынок-то нетерпелив — он ожидал от Банка Японии жесткости в духе ФРС и европейских регуляторов, — говорит Гойхман. — И когда этого не случилось, стал 18 января в крайнем разочаровании резко продавать иену, доведя её курс до 131,58 за пару утренних часов. Но не тут-то было! Позже появились негативные данные для доллара — снижение объёма розничных продаж, индекса цен производителей, темпов роста промпроизводства в США. Доллар рухнул, как подкошенный, нивелировав весь рост к иене и сведя его 19 января снова к 127,77.»



Тем не менее, уверен Марк Гойхман, у пары доллар/иена есть потенциал роста именно из-за расхождений в политике двух регуляторов. Продолжение повышения ставок ФРС в феврале-марте и сохранение самурайской невозмутимости Куроды, вероятно, приведёт к движению курса к 135 в ближайшие месяцы.