ЧВК «Вагнер» сообщила о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка под Артемовском

Населенный пункт Клещеевка под Артемовском (украинское название — Бахмут) в ДНР полностью контролируется подразделениями ЧВК «Вагнер».

Об этом сообщает пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина.

«Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями ЧВК "Вагнер"», — указывается в сообщении.

Уточняется, что вокруг Клещеевки пока ведутся ожесточенные бои. «Противник цепляется за каждый метр земли», — отмечает пресс-служба «Вагнера».