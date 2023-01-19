Да Силва призвал привлечь Болсонару к ответственности из-за беспорядков в Бразилии

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару должен понести наказание, если подтвердится его причастность к протестам 8 января, убежден действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва.

«Мы ожидаем от органов правосудия большей оперативности в проведении расследования и судебного разбирательства. Хочу, чтобы презумпция невиновности распространялась на всех, чего я сам был лишен, но никто не должен избежать расследования. Если Болсонару причастен к произошедшему, он должен быть наказан», — написал да Силва в своем Twitter.

Болсонару мог быть осведомлен о произошедших в стране в этом месяце беспорядках, на что указывает его отъезд после поражения на выборах в октябре, заявил да Силва порталу GloboNews. По мнению президента, его предшественник покинул Бразилию, «как будто он убегал в страхе перед чем-то», а длительное Болсонару молчание создает впечатление, «что он знает все, что происходит, что он имеет много общего с происходящим». Бразильский лидер высказал предположение, что бывший глава государства рассчитывал вернуться в страну «в честь государственного переворота». Да Силва заверил, что все участвовавшие в беспорядках военные будут наказаны независимо от ранга и степени причастности.

В столице государства Бразилиа 8 января начались протесты и беспорядки. Сторонники Болсонару захватили задние Верховного суда и Конгресса, а также президентский дворец; митингующие требовали пересмотра результатов октябрьских выборов, по итогам которых Лула да Силва набрал 50,8% голосов, а Болсонару — 49,2%. Во время беспорядков были задержаны 2 тыс. человек, 140 арестованы.

В субботу, 14 января, CNN сообщало, что Верховный суд Бразилии включил Жаира Болсонару в список фигурантов расследования о погромах в столице страны. Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Бразилии, которая обвиняет экс-президента в «подстрекательстве и интеллектуальном авторстве антидемократических действий».