Над Давосом витает призрак трансатлантической торговой войны

Одной из наиболее обсуждаемых тем на проходящем сейчас в Давосе Всемирном экономическом форуме (WEF) являются напряженные торговые отношения между США и Евросоюзом (ЕС). Брюссель обещает помочь европейским компаниям пережить энергетический кризис. Между тем, европейский бизнес не скрывает интереса к так называемым «зеленым субсидиям», которые США обещают компаниям, развивающим «зеленую» энергетику, по принятому в августе прошлого года Закону о борьбе с инфляцией (IRA). В Брюсселе справедливо считают, что эти субсидии направлены в том числе и для того, чтобы переманивать европейские инвестиции в Америку.

Если исходить из принципа: ничего личного, только бизнес, которого придерживается подавляющее большинство бизнесменов, включая, естественно, и европейских, то их позиция сейчас простая – они будут выбирать, чье предложение выгоднее. Напомним, что Вашингтон выделил на «зеленые» субсидии внушительные 369 млрд евро. Конечно, большая часть достанется американскому бизнесу, но кое-что может перепасть и европейским компаниям, развивающим возобновляемые источники энергии, если они будут инвестировать в американскую экономику, а не в европейскую или, скажем, перенесут производство на территорию Америки. О том, насколько сильно недовольство еврочиновников американским законом, можно судить хотя бы по тому, что в Брюсселе обвиняют американских законодателей в нарушении законов и правил международной торговли и сравнивают его с «большим слоном», который угрожает разгромить европейскую посудную лавку.

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В конце декабря 2022 года американский Минфин выпустил разъяснения о том, как европейские компании могут получить отдельные «зеленые» субсидии, не меняя при этом свои бизнес-модели и т.д. Однако вопросов в участии европейцев в дележе американского «зеленого» пирога по-прежнему значительно больше, чем ответов.

Вопрос серьезный, между сторонами, которые, естественно, хотят избежать торговой войны или, если быть совсем точным, то войны субсидий, идут переговоры. О желании Европы избежать торговой войны с США заявил в Давосе в интервью CNBC еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони. При этом он уверен, что ЕС должен одновременно укреплять конкурентоспособность европейской экономики.

Премьер-министр Испании Педро Санчес считает, что Европа должна извлечь уроки из IRA и изменить свою экономическую политику.

Президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен недавно объявила о европейском Плане «Зеленая сделка» в экономике (EDIP). В Давосе она подчеркнула, что EDIP должен «сделать Европу домом для «чистых» технических и промышленных инноваций и помочь ей идти по дороге к обнулению вредных выбросов.

Главный вопрос, конечно, заключается в том, где Брюсселю брать деньги на европейские «зеленые» субсидии? Есть, например, предложение ослабить некоторые законы в европейских странах, чтобы власти могли тратить больше средств для возрождения своих экономик.

Что касается проблем, то их, естественно, очень много. Одна из главных проблем заключается в Германии и Франции, двух крупнейших экономик континента, у которых есть для этого средства. У остальных же членов ЕС денег на «зеленые» субсидии нет. Если принять такой вариант, то не исключена фрагментация единого европейского рынка.

«Нам необходим общий согласованный ответ»,- уверен Джентилони.

Он, кстати, сам отдает предпочтение правительственной помощи, но только, если это будет точно выверенная и ограниченная помощь. В таком случае можно будет избежать замены европейской бизнес-модели.

Если не удастся договориться о помощи властей, для поддержки европейской экономики ЕК придется переформатировать существующие финансовые фонды или искать средства на финансовых рынках. Против этой идеи категорически выступает Германия.

«Нам больше не нужны деньги из общественного сектора,- уверен министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.- У нас и так уже очень много этих денег, которыми мы не пользуемся».

Конечно, у позиции Берлина много оппонентов. Идею брать деньги для поддержки европейской экономики на общественных рынках, например, энергично поддерживает премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

Европейские лидеры соберутся в Брюсселе в начале февраля на саммит, который будет посвящен обсуждению того, как помогать европейской экономике. Де Кроо надеется, что сумеет убедить коллег, включая Олафа Шольца, в необходимости поиска денег на рынках. Это можно сделать, считает он, по примеру того, как Брюссель искал средства для фонда помощи по восстановлению экономик после пандемии. Тогда тоже, помнится, Германия была категорически против. В конце концов ее все же удалось уговорить снять возражения.