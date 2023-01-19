Эксперт: в торговле России и Индии может использоваться индийская платежная система RuPay

Использование индийской национальной платежной системы RuPay стремительно растет. Ее вполне можно использовать в российcко-индийской торговле. Такое мнение выразил в интервью ТАСС генеральный и исполнительный директор Федерации индийских экспортных организаций при Министерстве торговли и промышленности Индии доктор Аджай Сахай.

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«Когда обсуждается альтернатива SWIFT, могут быть изучены различные механизмы банковских транзакций», — заметил доктор Сахай. «Использование RuPay растет не по дням, а по часам», — добавил он.

Эксперт заметил, что приоритетом Индии являются расчеты как по импорту, так и по экспорту в индийских рупиях. При этом остающийся в стране баланс российская сторона могла бы направлять на инвестирование в совместные предприятия. Он напомнил, что механизм взаиморасчетов между Россией и Индией в национальных валютах уже прорабатывался, а летом 2022 года индийские СМИ активно обсуждали перспективы взаимного признания платежных систем RuPay и «Мир».

«Это может стать первым шагом на пути к интернационализации рупии», — сказал Сахай.

RuPay — национальная платежная система, запущенная в 2012 году по требованию Резервного банка Индии. Ее название образовано от названия индийской валюты «рупия» и английского слова «payment» — «оплата». В настоящее время правительство Индии предпринимает усилия по стимулированию использования собственной платежной системы.

