Мировой капитал распродажами фондовых активов продолжил отыгрывать вчерашнюю негативную статистику из США, зафиксировавшую ухудшение состояние крупнейшей экономики и желание некоторых чиновников ФРС продолжить агрессивное повышение процентных ставок.
Глава Saudi Aramco: нет причин не обсуждать оплату нефти валютами помимо доллара
Российский рынок акций ушел в коррекцию на внешнем негативе, а рубль сумел удержаться. Динамика нефти говорит о высокой вероятности возобновления роста рублевых активов.
Коллаж: Тамара Ларина
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