Глава Saudi Aramco: нет причин не обсуждать оплату нефти валютами помимо доллара

Борис Соловьев

обозреватель Expert.ru

19 января 2023, 20:23

Российский рынок акций ушел в коррекцию на внешнем негативе, а рубль сумел удержаться. Динамика нефти говорит о высокой вероятности возобновления роста рублевых активов.

Коллаж: Тамара Ларина