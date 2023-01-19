Негатив от опубликованных вчера откровенно слабых данных по промышленному производству и розничным продажам в США был поздно вечером усилен заявлениями представителей Федрезерва. Существовало мнение, что ухудшение ситуации в американской экономике сподвигнет регулятора на сворачивание программы ужесточения денежно-кредитной политики, но президенты ФРБ Сент-Луиса и Кливленда вчера заявили о необходимости продолжать агрессивно повышать процентные ставки.
США: слабо, слабо…
Вчерашняя слабая статистика из США и «ястребиные» высказывания членов ФРС спровоцировали падение стоимости сырья, на что рублевые активы откликнулись снижением
Коллаж: Тамара Ларина
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