Финансовые рынки Фондовый рынок

США: слабо, слабо…

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
19 января 2023, 13:43

Вчерашняя слабая статистика из США и «ястребиные» высказывания членов ФРС спровоцировали падение стоимости сырья, на что рублевые активы откликнулись снижением

Коллаж: Тамара Ларина