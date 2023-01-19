Лавров: Россия и Белоруссия готовы к любому развитию событий

Сотрудничество России и Белоруссии в оборонной сфере позволяет противостоять любым угрозам.

Об этом на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров , передаёт РИА Новости.

«Те договоренности, которых два президента достигают в сфере нашего военно-технического, военного, оборонительного сотрудничества, весьма и весьма своевременны с точки зрения готовности к любому развитию событий, – подчеркнул министр. – Мы люди мирные, но бронепоезд стоит там, где ему положено».

Кроме того, как отметил Лавров, Москва и Минск предпринимают совместные усилия, чтобы обезопасить себя от возможных поползновений соседей с Запад. В частности, он напомнил, что на севере Европы, где страны ранее во многом занимали нейтральную позицию, сейчас «обустраивается НАТО».

Говоря о ситуации на Украине, Лавров подчеркнул, что позиции РФ и Белоруссии по целям специальной военной операции совпадают.

«У нас здесь единая позиция о том, каких целей необходимо достигать и как нужно добиваться того, чтобы ни в отношении России, ни в отношении Белоруссии от наших соседей не исходили никакие угрозы», – резюмировал министр иностранных дел.

Как ранее писал «Эксперт», Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что события вокруг Украины выявили «подспудно вызревавшее стремление» Вашингтона перейти к нелегитимным методам укрепления своих позиций и доминирования в мире, которые в настоящий момент используются против РФ, а в дальнейшем, очевидно, будут применяться по отношению к любой стране, не желающей придерживаться заданной США линии.

Кроме того, он отметил, что масштабы поддержки Украины свидетельствуют о том, что Запад «поставил на эту свою войну против России очень многое». Также Лавров сравнил действия Вашингтона по формированию коалиции против Москвы с действиями Адольфа Гитлера и Наполеона.