Поставки «Леопардов»: собаку накормят кошками

От министерской встречи НАТО и их союзников на американской авиабазе в Рамштайне (ФРГ) в пятницу, 20 ноября в Киеве ждут решения по поводу передачи ему западных танков и бронемашин. Великобритания анонсировала передачу ВСУ 14 танков Challenger 2, а президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что его страна предоставит до 14 танков Leopard 2. Такие же танки может поставить Испания.

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На форуме в Давосе во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия является одним из лидеров по объему поддержки Украины, и заверил, что его страна и впредь будет оказывать помощь. Однако в тот же день, как сообщила газета Süddeutsche Zeitung, канцлер Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2 только при условии, что американская сторона в свою очередь поставит боевые танки Abrams.

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Шольц мотивирует это нежеланием делать односторонние шаги. Вашингтон пока пообещал Украине только бронетранспортеры M1117 Armored и гусеничные машины Stryker количеством до 200 штук. Была обещана и ракетная система Patriot, но о сроках ее поставок пока молчок. Явно, что это будет не январь или февраль.

Нужно понимать, что из тех 2,4 тысяч «Леопардов», которые сейчас стоят на вооружении у разных армий планеты, у самого Бундесвера всего 250 штук, причем это, в основном, не стандартные Leopard 2, а более современные и очень дорогие модификации, которыми немцы делиться не хотят.

Можно предположить, что пока США и Германия выясняют отношения, Украина получит лишь несколько десятков танков натовского образца (с учетом «Лопардов» от Испании — до 40 штук). Это тяжелые танки весом от 62 до 70 тонн — в полтора-два раза тяжелее танков советского и российского производства, масса которых в зависимости от модели от 38 до 46 тонн.

«Ничего нового на встрече в Рамштайне мы уже не узнаем, это формальная встреча, на которой будет подтвержден факт поставок, — сказал «Эксперту» военный обозреватель, полковник запаса Виктор Литовкин. — В первую очередь речь пойдет о танках и бронетранспортерах».

В количественном отношении боевых машин пехоты будет больше всего, отмечает эксперт. Но американские бронемашины не очень подходят для боя, они предназначены для военной полиции. С тонкой броней (1,5 см), которую пробивает даже крупнокалиберный пулемет, в реальное сражение образцам Armored и Stryker лучше не вступать.

«Что касается танков, то у них хорошая защита и система наведения, — констатирует Виктор Литовкин. — Но на ход СВО эти поставки мало повлияют. Нужно понимать идеологию и философию поставок вооружений на Украину. Запад не заинтересован в победе Украины над Россией на поле боя. Он заинтересован, чтобы затянуть СВО как можно дольше, и тем самым истощить Россию экономически, подорвать политически и информационно. Поэтому на Украину поставляется минимальное количество вооружений, чтобы они имела возможность сражаться, но это очень здорово рекламируется. На самом деле я этот процесс называю: кормить собаку, чтоб не сдохла, но громко лаяла. Им нужна не победа Украины, а истощение России».

По мнению аналитика, Россия «расщелкает» и батарею Patriot, и несколько танковых рот достаточно быстро: «Не так давно поляки поставили 150 танков Т-72 на Украину, и где эти танки»?

Более настороженно к поставкам танков натовского образца относится оборонный аналитик, директор Московского центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. «При всей уязвимости танка, лучшего средства для взламывания обороны, позиционного прорыва и нанесения противнику больших потерь никто не придумал. Экипажи для «леопардов» уже подготовлены в Испании, и когда эти танки вступят в боевые действия, ситуация для нас усложнится. Это создаст дополнительное напряжение на фронте», — сказал Пухов «Эксперту».

Однако, по мнению Литовкина, если «Леопарды» и нанесут ущерб, то в первую очередь — не войскам, а жилым домам в городах и поселках. «Потому что они стреляют по мирным объектам, чего не делает Россия. В бою эти танки слабее, чем наши. У них нет автоматической системы заряжания. Экипаж состоит из 4 человек, один из которых вручную вставляет сорокакилограммовый снаряд в казенник орудия. На ходу, когда танк трясет, это делать трудно. Поэтому Leopard может сделать не больше двух-трех выстрелов в минуту. А российские танки стреляют 7-8 раз в минуту. Противотанковые управляемые ракеты на этих «леопардах» не установлены, они есть только на Leopard 7, которые Украине поставляться не будут. Единственное, что у них хорошо — это панорамные прицелы и цифровая система правления огнем. В наших последних моделях такая система тоже есть. А в остальном немецкие и британские танки уступают российским».

Виктор Литовкин предполагает, это эти танки будут доставляться на Украину железнодорожными платформами. «Можно ли их будет уничтожить при пересечении границы — зависит от политического решения российского руководства. Есть пять пограничных железнодорожных станций, где происходит «переобувание» вагонов с узкой европейской колеи на широкую советскую. Технически их уничтожить ничто не помешает».

По мнению Руслана Пухова, танки будут доставляться на Украину не по железной дороге, а станут пересекать польскую границу на танковозах, причем по ночам. Он полагает также, что при наличии в распоряжении Украины разведывательных данных США, поставки ей сложных наступательных систем, таких, как современные танки, означают повышение Западом ставки и способны создать нам проблемы.

Однако поставки современного натовского оружия на Украину создают проблемы не только для России, но и для самих США и ЕС. Некоторые образцы оружия, например HIMARS, достались российской армии в качестве трофеев. Это позволило их изучить и частично использовать против врага. Те же американцы не хотят поставлять на Украину Abrams, чтобы не рассекретить технологии, которые являются военной тайной.