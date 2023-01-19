Макрон: Европа переживают беспрецедентный кризис из-за Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что из-за ситуации вокруг Украины Европа переживает беспрецедентный кризис.

В интервью испанской газете El Pais он признал, что данный кризис возник, так как война возвращается на континент. По его мнению, на экономическую модель сильно влияют прямые и косвенные последствия украинского конфликта.

«Последствия этого конфликта, прямые и косвенные, глубоко сказываются на экономической модели, – подчеркнул Макрон. – По сути, экономический мир построен на полярности США и КНР. Мир как бы спрашивает Европу, хочет ли она быть вассалом Вашингтона или Пекина».

Как полагает французский лидер, демократии стран Европы страдают от кризиса и испытывают своего рода усталость и потерю коллективных ориентиров.

«Наши демократии переживают кризис – кризис, связанный с устройством модели нашего общества. И это характерно не только для Европы. Посмотрите на США – мы видим, что все наши демократии отличаются определённой усталостью, потерей коллективных ориентиров. Это кризис мировой капиталистической системы», – считает Макрон.

По его мнению, кризис усугубляет классовый разрыв и способствует появлению всё более выраженных экономических и социальных неравенств в европейских обществах. При этом Макрон убеждён, что для демократии нормально такое явление, как кризис. Однако главной его причиной он считает именно конфликт на Украине.