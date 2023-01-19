Медведев заявил, что стремление Запада к поражению РФ на Украине может повлечь ядерную войну

Стремление западных стран добиться проигрыша России на Украине может привести к непоправимым последствиям вплоть до ядерной войны.

Такое мнение высказал накануне контактной встречи группы стран НАТО, где будут обсуждаться поставки Киеву современного тяжелого вооружения, замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, западным политикам, желающих поражения Москвы, «не приходит в голову», к каким последствиям это может привести.

«Следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», — написал глава Совбеза в своем Telegram-канале, добавив, что «это должно быть очевидно любому человеку».

Встреча контактной группы Североатлантического альянса по Украине пройдет 20 января на американской базе ВВС Рамштайн в Германии. В ней примут участие генеральный сек НАТО Йенс Столтенберг, глава Пентагона Ллойд Остин и министры обороны ряда западных стран.