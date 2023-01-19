США принимают чрезвычайные меры для избежания дефолта

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила в четверг, что министерство начало принимать чрезвычайные меры дабы избежать дефолта в связи с достижением установленного законом потолка госдолга. Письмо об этом министр отправила спикеру палаты представителей Кевину Маккарти и ряду членов конгресса США.

«Данное письмо направлено, чтобы уведомить вас <…> о чрезвычайных мерах, которые Минфин начал применять сегодня», – пишет Джанет Йеллен. Министерство финансов приостанавливает инвестиции в систему пенсионного страхования и некоторые другие траты с четверга до 5 июня 2023 года.

На прошлой неделе Джанет Йеллен заявляла законодателям, что экстраординарные шаги, вероятно, смогут позволить правительству платить по своим обязательствам до начала июня. Но она отметила, что точно оценить этот срок Минфин не в состоянии.

В этой связи министр финансов призвала Конгресс принять меры для увеличения лимита долга или приостановки его действия. В противном случае США ждет первый дефолт в их истории.

«Невыполнение обязательств правительства нанесет непоправимый ущерб экономике США, средствам к существованию всех американцев и мировой финансовой стабильности», – заявила Джанет Йеллен.

До сих пор, впрочем, достижение потолка долга к подобным последствиям не приводило, хотя расходы правительства и сокращались во время межпартийной торговли вокруг этого вопроса не раз. С 1997 по 2022 год этот предел поднимался 22 раза. В последний раз Конгресс увеличил лимит федерального долга в декабре 2021 года примерно до $31,4 трлн.

