Минобороны Армении сообщило о гибели 15 человек при пожаре в воинской части

В результате пожара в одной из воинских частей в Армении погибли 15 военнослужащих, еще трое находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«По предварительным данным, в результате возникшего пожара в казарме инженерно-саперной роты одной из воинских частей погибли 15 военнослужащих, состояние трех военнослужащих оценивается как тяжелое», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар возник около 01:30 по местному времени (00:30 мск) в жилом помещении инженерно-саперной роты в воинской части, расположенной на территории села Азат в Гегаркуникской области при невыясненных обстоятельствах.

В связи с произошедшим принято решение уволить командующего вторым корпусом ВС республики, передает ТАСС.