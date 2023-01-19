Минобороны сообщило о новых успехах российской армии в ходе СВО на Украине

Министерство обороны РФ сообщило о новых успехах российской армии в ходе проведения специальной военной операции, которая продолжается на Украине.

Согласно данным, озвученным на брифинге 19 января официальным представителем ведомства генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым, за последние сутки на Южно-Донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи. В ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа уничтожено более 30 украинских военнослужащих, 3 пикапа и 2 боевые бронированные машины.

На Донецком направлении подразделения Южного военного округа продолжали успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населённых пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское (ДНР). Здесь уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 4 автомобиля, 3 французские самоходные артиллерийские установки Caesar, 2 боевые бронированные машины, 2 САУ «Акация» артиллерийская система М-777 американского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Кроме того, на этом же направлении подразделения Южного военного округа ВС РФ в районе Курахово (ДНР) уничтожили американскую контрбатарейную РЛС AN/TPQ-50, а в районе Карловки (ДНР) – украинский склад боеприпасов

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады войск ВСУ в районе Серебрянки (ДНР) и 24-й механизированной бригады ВСУ в районе Нововодяного (ЛНР). В районе населенного пункта Невское (ЛНР) уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Потери противника за сутки на этом направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 3 пикапа, гаубица Д-20 и бронетранспортёр.

На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское (ЛНР) и Ивановка (Харьковская область). Уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, 2 самоходные гаубицы «Акация» и боевая бронированная машина. Истребительной авиацией ВКС РФ в районе населённого пункта Полтавка (ДНР) сбит в воздухе самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

Как ранее писал «Эксперт», 18 января Минобороны сообщило на Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населённый пункт Соль в ДНР. За сутки на данном направлении было уничтожено до 90 украинских военнослужащих, 4 автомобиля, 3 боевые бронированные машины, гаубица «Мста-Б» и боевая машина РСЗО «Град».

