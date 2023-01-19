Минсельхоз ожидает, что экспорт зерна в текущем году достигнет 55-60 млн тонн

Экспорт зерна из России в текущем сельхозгоду (он считается с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) может составить 55-60 млн тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РФ.

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«Урожай зерна в прошлом году, по данным Росстата, составил 153,8 млн тонн», — рассказали агентству в сельскохозяйственном ведомстве. План по экспорту определен на уровне 55-60 млн тонн. Этот объем, по мнению министерства, позволяет выйти к началу следующего сезона с комфортными преходящими остатками. «Снижение размера экспортных квот не планируется», — подчеркнули в Минсельхозе.

Ранее подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию Минэкономразвития РФ поддержала повышение тарифной квоты на экспорт зерна в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, до 25,5 млн тонн на период 15 февраля — 30 июня 2023 года.

