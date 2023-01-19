Онлайн-банк ВТБ появится в Telegram

В мессенджере Telegram на базе чат-бота ВТБ появится новый онлайн-сервис банка, приложение которого ранее было удалено из AppStore и Google Play.

Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Пользоваться новым цифровым сервисом смогут владельцы смартфонов всех операционных систем, при этом скорость повседневных операций будет в два раза быстрее. Подчеркивается, что проведение операций через Telegram не подразумевает передачу клиентских данных на серверы мессенджера; для защиты пользователей будет установлена уникальная 5-факторная защита.

На данном этапе с помощью нового сервиса клиенты смогут проверять баланс карт и счетов, переводить деньги через Систему быстрых платежей (СБП) и пополнять счета мобильных телефонов; позже станет доступна опция оплаты по QR-коду, также появится история операций, возможность перевода между своими счетами и прочие услуги. К концу 2023 года в Telegram клиентам будут доступны все повседневные банковские операции, а также выпуск ряда цифровых продуктов.

«В прошлом году мобильные версии российских банков были удалены из многих магазинов приложений. Поэтому создание максимально приближенной к онлайн-банку альтернативы стало для нас стратегически важной задачей», — приводятся в пресс-релизе слова члена правления ВТБ Святослава Островского.

Отмечается, что реализация нового цифрового сервиса банка в Telegram — уникальная разработка для российского и мирового финансового рынка, сочетающая удобство и безопасность.

Ожидается, что сервис будет наиболее востребован у владельцев устройств на iOS, для которых он станет надежной заменой мобильного приложения.