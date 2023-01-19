Пассивные в выигрыше: активные фонды проиграли им 2022 год

По итогам декабря из американских фондов ушло около $86 млрд, в результате чего, сообщает Morningstar, общая сумма потерь этой индустрии в 2022 году достигла $370 млрд. Из десяти категорий, на которые подразделяются фонды (акции США, международные акции, налогооблагаемые облигации и т.д.), с чистым оттоком средств столкнулись сразу шесть.

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