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Пассивные в выигрыше: активные фонды проиграли им 2022 год

Глеб Баранов
19 января 2023, 00:35

По итогам 2022 года американские фонды впервые по меньшей мере за 40 лет столкнулись с чистым оттоком средств. Обвал рынка наложился на потерю веры в мастерство управляющих: активные фонды теряли деньги, а пассивные продолжали их получать

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