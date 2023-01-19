Пенсионные портфели «молчунов» за 2022 год приросли на 188,8 млрд

Государственная управляющая компания ВЭБ.РФ опубликовала результаты инвестирования пенсионных накоплений граждан в 2022 году. Доходы по расширенному портфелю накоплений 38 млн клиентов Социального фонда России (бывший ПФР) составили 188,8 млрд рублей при доходности 9,7%. Это лучший показатель в абсолютных цифрах с 2016 года — оценивает ТАСС.

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«Молчунами» на пенсионном рынке принято называть людей, которые никогда не подавали заявления о переводе своих накоплений в негосударственные пенсионные фонды, либо о выборе управляющей компании. По умолчанию их страховщиком является Социальный фонд России (до 1 января 2023 года — Пенсионный фонд), а средствами управляет ГУК ВЭБ.РФ. В настоящее время портфель накоплений «молчунов» — крупнейший на рынке.

Прирост капитала по портфелю государственных ценных бумаг за тот же период превысил 3,9 млрд рублей или 10,24% годовых соответственно.

«ГУК ВЭБ.РФ использовала весь доступный инструментарий для обеспечения гражданам дохода и доходности вопреки непростой рыночной конъюнктуре, — отметил руководитель департамента доверительного управления ВЭБ.РФ Александр Попов. — В результате прирост по портфелям значительно превышает показатели референтных индексов Мосбиржи».

По словам Попова, в 2022 году доходы были обеспечены в основном купонными выплатами по облигациям и поступлениями от размещения денежных средств. Наиболее активно управляющая компания инвестировала в сферы транспортной и городской инфраструктуры (460 млрд руб.), жилищной сферы и ипотеки (300 млрд руб.), энергетики (260 млрд руб.).

Как отметил Александр Попов, наряду с вложениями в государственные бумаги одним из приоритетных направлений инвестирования остаются облигации крупнейших российских компаний. Валютные инструменты не используются по причине двойного риска. При том, что ГУК ВЭБ.РФ является одним из самых консервативных участников рынка, ее результаты стабильно оказываются в числе лучших по сравнению с крупнейшими из негосударственных пенсионных фондов.