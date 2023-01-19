Песков предупредил о последствиях передачи Украине оружия для ударов по Крыму

Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина – предупредил страны Запада о последствиях, последующих после передачи Украине оружия, которое может быть использовано для ударов по Крыму.

По словам представителя Кремля, такие поставки не сулят ничего хорошего с точки зрения общеевропейской безопасности и могут означать вывод конфликта на новый качественный уровень, передаёт РИА Новости.

Так он отреагировал на слова посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, подчеркнувшего, что ВС РФ не оставят без ответа удары по российской территории, в том числе Крым.

«Позиция Антонова отражает мнение Кремля. – подчеркнул Песков. – Разумеется, эта сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, хотя и так у Украины есть вооружения, с помощью которых она постоянно, ежедневно наносит удары по российской территории, я имею в виду наши новые регионы. Это потенциально чрезвычайно опасно».

Напомним, Антонов заявил, что ВС РФ уничтожат любое оружие, которое американцы и их союзники поставляют на Украину. По его словам, очередная передача оружия Киеву приведёт лишь к увеличению жертв среди мирного населения.

Как ранее писал «Эксперт», Песков указал на серьезный прогресс в достижении одной из главных целей российской спецоперации на Украине.