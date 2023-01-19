Половина ценных бумаг, переведенных в депозитарии РФ, принадлежала резидентам

В условиях санкционных мер и ответных ограничений на операции нерезидентов на российском рынке владельцы российских ценных бумаг, учитываемых в иностранной учетной инфраструктуре, получили предоставленную законом возможность их перевода в российскую учетную систему. Зачисления и списания депозитариями были завершены до 24 ноября 2022 года. Общий объем списанных ценных бумаг оценивается в 1,36 трлн в рублевом эквиваленте, при этом почти половина из них принадлежала резидентам, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном на сайте ЦБ.

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«Общий объем списанных ценных бумаг оценивается в 1,36 трлн руб. в рублевом эквиваленте. Наиболее активно осуществлялись принудительные переводы ОФЗ – было переведено 37,7% от общего объема ОФЗ, находящихся на хранении на счетах депо, открытых иностранным номинальным держателям. В общем объеме списанных ценных бумаг доля ОФЗ составила 94,4%. Затем следовали акции с долей, равной 5,5%. Доля иных активов в совокупности не превысила 0,1%. Отдельно стоит отметить, что почти половина объема ценных бумаг, переведенных в российскую учетную инфраструктуру, принадлежала резидентам, несмотря на то что учитывалась в иностранных депозитариях», — говорится в обзоре ЦБ.

Регулятор отметил, что в результате этого, а также с учетом роста объема рынка ОФЗ доля нерезидентов во владении облигациями федерального займа снизилась с 17,6% по состоянию на 1 ноября до 13,2% по состоянию на 1 декабря 2022 года. В общем объеме бумаг преобладали переводы, совершенные юридическими лицами.

