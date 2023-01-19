Президент «Ростелекома» отметил улучшение финансовых показателей компании в 2022 году

Финансовые итоги «Ростелекома» за 2022 год превзошли результаты 2021-го.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента компании Михаила Осеевского. По словам топ-менеджера, показатели «Ростелекома» в 2022 опережают стратегическую модель компании.

Осеевский также сообщил, что в 2025 году у государственного оператора появится новая стратегическая модель, передает агентство.

В 2021 году консолидированная выручка «Ростелекома» по МФСО выросла по сравнению с 2020 годом на 6%, превысив 580 млрд руб. Чистая прибыль компании в 2021-м увеличилась на четверть и составила 31,8 млрд руб.