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Президент «Ростелекома» отметил улучшение финансовых показателей компании в 2022 году

19 января 2023, 18:10
flickr/moscow-live

Финансовые итоги «Ростелекома» за 2022 год превзошли результаты 2021-го. 

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента компании Михаила Осеевского. По словам топ-менеджера, показатели «Ростелекома» в 2022 опережают стратегическую модель компании.

Осеевский также сообщил, что в 2025 году у государственного оператора появится новая стратегическая модель, передает агентство.

В 2021 году консолидированная выручка «Ростелекома» по МФСО выросла по сравнению с 2020 годом на 6%, превысив 580 млрд руб. Чистая прибыль компании в 2021-м увеличилась на четверть и составила 31,8 млрд руб.