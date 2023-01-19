Путин обсудил с Раиси двусторонние отношения России и Ирана

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры со своим иранским коллегой Ибрахимом Раиси, в ходе которых обсудил двусторонние отношения, в том числе сотрудничество в энергетической и транспортной сферах.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля, лидеры двух стран обсуждили актуальные вопросы двусторонних отношений, включая сотрудничество в энергетической и транспортной сферах.

«Путин обсудил с Раиси вопросы российско-иранской повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание комплекса двустороннего сотрудничества», – подчеркнули в пресс-службе Кремля.

Как ранее писал «Эксперт», в начале января текущего года судоходные линии Ирана (IRISL) в целях обновления морского флота подписали контракт на строительство судов по заказу ирано-российского порта «Солянка» в Астрахани. Договор должен способствовать развитию торговых отношений между двумя странами.

