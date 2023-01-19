«Путин есть и будет»: в Кремле ответили Зеленскому, усомнившемуся в существовании президента РФ

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков во время традиционного брифинга с журналистами прокомментировал выступление главы «незалежной» Владимира Зеленского на форуме в Давосе, в ходе которого президент Украины заявил, что не может вести переговоры с Путиным, так как не уверен в его существовании.

«Понятно, что и Россия, и Путин для Украины и для Зеленского – это большая проблема, – цитирует представителя Кремля РИА Новости. – Чисто психологически он предпочитал бы, чтобы России и Путина не было бы», - сказал спикер Кремля.

По словам пресс-секретаря российского лидера, чем раньше Зеленский осознаёт, что Россия и Путин есть и будут, тем лучше для такой страны, как Украина.

«Чем раньше киевский режим проявит готовность учитывать требования России, которые будут достигнуты так или иначе, тем быстрее всё закончится и тем быстрее народ Украины приступит к восстановлению после той трагедии, которую киевский режим устроил», – резюмировал Песков.

Напомним, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский усомнился в том, что глава России Владимир Путин жив, отметив, что не уверен, с кем проводить потенциальные переговоры.

