Разработанный «ОДК-Климов» авиадвигатель для самолета Ил-114-300 получил сертификат типа

Росавиация выдала сертификат типа на турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ-01 разработки АО «ОДК-Климов» Объединенной двигателестроительной корпорации.

Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех», в которую входит ОДК. Двигатель ТВ7-117СТ-01, работающий совместно с воздушным винтом АВ112-114, предназначен для регионального пассажирского самолета Ил-114-300.

«Климовский мотор успешно прошел комплекс сертификационных испытаний. Также в термобарокамере ЦИАМ им. П.И. Баранова подтверждены пусковые свойства и параметры двигателя во всем диапазоне наружных условий», — указывается в сообщении.

Генеральный конструктор АО «ОДК-Климов» Всеволод Елисеев пояснил, что получение сертификата разработчиком двигателя является важным этапом в процессе сертификации всего самолета. «В ноябре мы успешно завершили ответственный этап работы: провели 150-часовые сертификационные и огневые испытания двигателя, в том числе его элементов и агрегатов. Ранее выполнен большой объем стендовых испытаний и серия испытаний в составе самолета Ил-114-300 совместно с агрегатами летательного аппарата. На начальном этапе состоялись летные испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ», — рассказал Елисеев.

Двигатель ТВ7-117СТ-01 обладает повышенной мощностью на взлетном режиме (3100 л.с.) и лучшей в своем классе топливной эффективностью, подчеркивается в пресс-релизе. Агрегат управляется инновационной системой типа FADEC (БАРК-65СМ) и работает в тандеме с новым воздушным винтом АВ112-114, имеющим повышенную тягу 4 т.

Ил-114-300 — модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114, который производился с 1990 года (всего выпустили 18 штук). Обновленный лайнер идет на смену массовому региональному самолету Ан-24, который в различных модификациях выпускали с 1962 года по 1979-й (произведено около 1400 единиц). Комментируя первый тестовый полет Ил-114-300 в 2020 году, глава «Ростеха» Сергей Чемезов отмечал, что этот самолет «не требователен к уровню оборудования аэродромов, приспособлен к эксплуатации в суровых условиях Севера, Сибири, Дальнего Востока и благодаря оптимальной вместимости салона может стать базовой машиной для развития региональных перевозок».