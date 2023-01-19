Резидент ОЭЗ Москвы оцифровал экспонаты Музея архитектуры им. Щусева

Почти 1 млн экспонатов Музея архитектуры им. Щусева оцифровали с помощью разработки резидента особой экономической зоны Москвы – завода «Микрон». Теперь учет произведений искусства можно проводить автоматически. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

«Маркировка с помощью RFID-меток широко применяется для инвентаризации, автоматизации техпроцессов и контроля доступа к различным объектам — например, музейным экспонатам. Так, резидент ОЭЗ Москвы помог оцифровать часть коллекции Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева. Для этого завод поставил учреждению несколько тысяч RFID-меток собственного производства», – рассказал Овчинский.

RFID-метки – специальные считывающие устройства, которые применяются в транспондерах и других электронных картах, позволят оперативно проводить ревизию экспонатов культурного наследия. Благодаря решению информация о том, находится ли объект на реставрации, на выездной выставке или в запаснике будет фиксироваться автоматически. Это также защитит от несанкционированного доступа к музейным коллекциям.

«Инвентаризация музея является трудоемкой и длительной процедурой. При ручном процессе могут быть повреждены или утрачены уникальные предметы. Цифровой инструмент позволяет сократить время контроля почти над миллионом экспонатов и обеспечивает точный перенос информации», – пояснил начальник отдела безопасности Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева Роман Шмелев.

Оборудование размещено на входе и выходе выставочного зала и в прикассовой зоне. Система учета и контроля музейных ценностей производства завода «Микрон» включает набор радиочастотных меток для маркировки объектов, мобильный RFID-терминал сбора данных, RFID-принтер и отечественное программное обеспечение. Противокражная рамка с RFID-антенной и считывателем разработана тем же производителем.

Каждый экспонат и товар обладает индивидуальным номером, а также электронной меткой RFID. Они зарегистрированы в базе данных программного комплекса и 1С. В случае неправомерного выноса имущества через противокражную рамку на пульт охраны поступает соответствующее сообщение и срабатывает светозвуковая сигнализация.

«Современные технологии и автоматизированные системы входят в жизнь музеев, успешно решая задачи культурных фондов нового технологического поколения. В музейной сфере, где велик риск человеческого фактора, системы инвентаризации и контроля значительно упрощают рутинную работу сотрудников и повышают сохранность экспонатов», – отметил директор по продажам RFID и IT АО «Микрон» Василий Волосов.

В продуктовой линейке завода более 200 меток различных видов и модификаций: карт, бирок, маркировочных устройств и изделий.

«Резидент ОЭЗ Москвы «Микрон» – крупнейший российский производитель и экспортер микроэлектроники, одно из старейших предприятий этой отрасли. В прошлом году завод отметил 55-летний юбилей, а статус резидента столичной ОЭЗ был присвоен в 2015 году. За это время компания инвестировала в развитие производства более 1,1 миллиарда рублей и создала свыше 1300 высококвалифицированных рабочих мест», – добавил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.

Оцифровку музейных фондов проводят в рамках программы развития цифровой экономики в РФ и реализации национального проекта «Культура». Цель – обеспечить качественно новый уровень развития инфраструктуры учреждений культуры и сделать культурное наследие более технологически доступным.