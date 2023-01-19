«Роснефть» получила наивысший кредитный рейтинг АКРА

Одно из ведущих российских кредитно-рейтинговых агентств АКРА присвоило «Роснефти» и выпускам облигаций компании, в том числе номинированному в юанях, наивысший кредитный рейтинг — AAA(RU). Так, «Роснефть» стала первой нефтяной компанией РФ, которая получила наивысшие кредитные рейтинги сразу от двух ведущих агентств — АКРА и «Эксперт РА».

Как напомнило в своем пресс-релизе агентство, НК «Роснефть» лидер российской нефтяной отрасли. Ее доля в российской добыче жидких углеводородов составляет около 40%, а в добыче природного газа — более 10%. Кроме того, «Роснефть» является крупнейшей в России нефтеперерабатывающей компанией, в перерабатывающий блок которой входят 13 крупных НПЗ.

Специалисты АКРА отметили сильные рыночные позиции и бизнес-профиль «Роснефти», низкую долговую нагрузку, сильную ликвидную позицию, высокую операционную эффективность и оценку корпоративного управления компании. Кроме того, по оценкам агентства, «Роснефть» обладает высокой диверсификацией каналов и рынков сбыта: компания контролирует нефтеперерабатывающие активы в наиболее привлекательных регионах России, имеет крупнейшую по величине в РФ сеть АЗС и активно присутствует заграницей.

Позитивно была оценена стратегия развития, система управления рисками и финансовая прозрачность компании. В АКРА заметили, что устойчивый рост как производственных показателей, так и ее финансовые результаты стали итогом выбранного курса.

Высокая рентабельность компании, подчеркнули в АКРА, зависит от ряда ключевых факторов: это высокая операционная эффективность, низкая себестоимость добычи и эффективные каналы монетизации. Удельные операционные затраты компании, по данным агентства, составляют порядка 3 долларов в расчете на баррель нефтяного эквивалента, что делает ее лидером по себестоимости добычи. В свою очередь наивысший кредитный рейтинг, присвоенный «Роснефти» говорит о том, что санкционные ограничения, в условиях которых компания продолжает работу, не оказали негативного влияния на её кредитоспособность и финансовую устойчивость. Это подтверждается стабильно растущими операционными и финансовыми показателями, которые публикует «Роснефть», подчеркнуто в пресс-релизе агентства.



Агентство учитывало в составе долговой нагрузки и предоплаты по долгосрочным договорам поставки нефти и нефтепродуктов. FFO «Роснефти» корректировался на эффект от зачетов в счет погашения предоплаты и на проценты за пользование денежными средствами по долгосрочным договорам поставок нефти и нефтепродуктов. Средневзвешенное за период с 2020 по 2025 год отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей оценивается АКРА на уровне 2,2х. Средневзвешенное отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам за тот же период, по оценкам АКРА, составит 6,8х.

В своем анализе АКРА обратили внимание, что при акции «Роснефти» стабильно держатся среди ценных бумаг, которые рекомендуются инвесторам с наиболее значительным потенциалам роста.

В свою очередь, в самой «Роснефти» отметили, что компания сохраняет лидирующие позиции среди мировых мейджоров отрасли по добыче углеводородов: 4,97 млн б.н.э в сутки при росте на 2,2% в годовом выражении, продолжает развитие газового бизнеса, который демонстрирует высокую динамику — рост на 10,6% в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Доля газа в добыче углеводородов «Роснефти» уже составляет 23%, добавили в компании.

«Стабильный» прогноз АКРА, предполагает с высокой долей вероятности неизменность рейтинга на горизонте 12–18 месяцев. Агентство отметило, что исходило в своих оценках из следующих ключевых допущений: среднегодовая цена барреля нефти марки Urals на уровне 68–75 долл. США в период с 2023 по 2025 год; среднегодовой курс на уровне 72–76 руб. за долл. США в 2023–2025 годах; увеличение компанией добычи углеводородов в соответствии с целевым ориентиром стратегии «Роснефть–2030» в 330 млн тонн нефтяного эквивалента, а также рост доли газа в общем объеме добычи до 25% к 2025 году; дивидендные выплаты в размере 50% чистой прибыли в период с 2023 по 2025 год.