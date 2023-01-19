Россия готова подписать документы по газопроводу «Пакистанский поток»

Россия и Пакистан готовы подписать необходимые корпоративные документы по строительству газопровода «Пакистанский поток». Об этом заявил в интервью пакистанскому телеканалу PTV World глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Он прибыл страну для участия в заседании российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

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Соглашение о строительстве «Пакистанского потока» Москва и Исламабад заключили в 2015 году. Начало работ несколько раз переносилось, в том числе из-за введения санкций в отношении российских компаний — участников проекта.

В мае 2021 года Шульгинов и посол Пакистана в Москве Шафкат Али-Хан подписали документ о внесении изменений в изначальное соглашение. Точные сроки реализации проекта в нем не назывались.

«Пакистаский поток», он же газопровод Север — Юг, должен связать терминалы по приему сжиженного природного газа в портах Гвадар и Карачи на юге Пакистана с электростанциями на севере страны. Его запланированная протяженность — 1,1 тыс. км, предполагаемая мощность — 12,4 млрд кубометров газа в год.

