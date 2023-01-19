«Ростех» представил новую технологию по защите данных от перехвата

Входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» разработал новый способ защиты информации от несанкционированного перехвата.

Решение позволяет уменьшить эффективность распознавания и огневого поражения противником средств радиосвязи и других радиотехнических систем, сообщает пресс-служба госкорпорации.

«При несанкционированном перехвате информация может распознаваться по индивидуальной структуре излучаемых сигналов. Новый способ защиты передачи данных значительно искажает эту структуру. На передающей станции данные разбивают на фрагменты заранее установленной длины и обрабатывают с использованием функции искажения. Номер применяемой функции искажений определяется в соответствии со случайным числом, которое синхронно генерируется в принимающей и передающей станциях. Частоту сформированного сигнала повышают или понижают до необходимого значения, после чего сигнал усиливают и излучают в пространство. Принимающая станция расшифровывает принятый сигнал в соответствии с номером используемой функции искажений», — говорится в пресс-релизе.

Поясняется, что разработка концерна «Созвездие» (входит в «Росэлектронику») не даст системам извлечения информации противника опознать перехваченные фрагменты сигнала как переданные одним и тем же оборудованием. «Кроме того, такой метод в несколько раз снижает эффективность определения противником оперативно-тактической и оперативно-стратегической принадлежности средств радиосвязи, а также других излучающих радиотехнических систем, что сокращает риск их огневого поражения», — подчеркивают в «Ростехе».

Отмечается, что технология вошла в топ-100 лучших изобретений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) за 2022 год.