«Ростех» наладит производство высокотехнологичных комплектующих для экзопротезов

Госкорпорация «Ростех» наладит совместно с компанией «Алюминий Металлург Рус» (АО «АМР») производство комплектующих для экзопротезов и запустит сеть протезно-ортопедических мастерских по всей России.

Как сообщает пресс-служба госкорпорации, первые изделия сойдут с конвейера уже весной 2023 года; высокотехнологичное производство будет организовано на базе первого в России протезного завода — МПО «Металлист».

Отмечается, что «Ростех» привлек свыше 1 млрд руб. прямых частных инвестиций, что, по словам заместителя генердиректора госкорпорации Максима Выборных, позволит реализовать проект в сжатые сроки.

«Мы действуем в рамках исполнения поручения президента России о необходимости создания отечественного производства протезов по программе импортозамещения. Сейчас готовим обращение в Минтруд с целью корректировки подходов к существующей системе финансирования услуг протезирования. Для обеспечения полноценной жизни людей, потерявших конечности, важно наладить бесперебойное производство, применив лучшие отечественные и зарубежные практики. Это и есть цель нашего совместного предприятия», — цитирует топ-менеджера пресс-служба «Ростеха».

На начальном этапе совместное предприятие сфокусируется на выпуске коленных модулей с механическими и пневматическими узлами, а также протезов стоп из углеродного волокна. «Уже сейчас разработана серия современных регулировочно-соединительных устройств для протезов нижних конечностей, запущена процедура их внедрения в серию», — говорится в сообщении госкорпорации.

По словам гендиректора АО «АМР» Сергея Красноперова, цикл производства комплектующих для снабжения мастерских планируется запустить уже во втором квартале года. «Одновременно с производственными задачами необходимо создать сеть протезных мастерских, в которых услуги протезирования будут оказываться на высоком уровне, в комфортных для пациентов условиях. Основная задача — дать пострадавшим возможность максимально активной реабилитации с минимальными неудобствами», — подчеркнул Красноперов.

Уточняется, что разработка и выпуск экзопротезов будет вестись при непосредственном участии экспертов-протезистов. Кроме того, на производстве будет создан собственный научный отдел исследований и разработок.

На полную мощность производство должно выйти в ближайшие два года, в дальнейшем проект предусматривает внедрение бионических технологий для расширения линейки отечественных протезов.