РЖД в 2022 году направили на инфраструктурные проекты свыше 400 млрд рублей

ОАО «РЖД» в прошлом году осуществило строительные работы на сумму более 400 млрд руб.

Как сообщает пресс-служба РЖД, за прошедший год компания успела уложить 415 км дополнительных главных путей, протянуть 397 км линий контактной сети, электрифицировать 258 км магистралей и возвести 110 искусственных сооружений — мостов, тоннелей и прочих объектов.

Среди ключевых проектов, реализованных в 2022 году, компания отмечает запуск движения по второму пути на перегоне Аносовская — Пурикан на БАМе, а также окончание строительства вторых путей на участке Тихорецкая — Козырьки Северо-Кавказской магистрали.

В сообщении компании уточняется, что по итогам 2022 года была обеспечена провозная способность в направлении портов Азово-Черноморского бассейна в объеме 125,1 млн т, Северо-Западного бассейна — 145,6 млн т, магистралей Восточного полигона — 158 млн т. Пассажиропоток в Центральном транспортном узле вышел на плановый показатель в 735,5 млн пассажиров в год, почеркнули в холдинге.

В текущем году РЖД планирует завершить строительство на нескольких десятках объектов на БАМе, ускорить работы на Северо-Западе на участке Волховстрой — Мурманск. Кроме того, холдинг готовится активизировать строительство обхода Саратова на южном направлении. В Центральном транспортном узле предстоит открыть третий и четвертый московские диаметры.

В ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о рекордном объеме инвестиционной программы РЖД на 2023 год в объеме 1,07 трлн руб. Инвестпрограмма компании на 2022 год (с учетом строительства и закупки техники) составляла 847 млрд руб.