Сбер вновь признан сильнейшим банковским брендом в мире

В 2022 году Сбер вновь признан самым сильным финансовым брендом в мире и самым дорогим в России. Об этом сообщается в пресс-релизе финансовой организации со ссылкой на международное рейтинговое агентство Brand Finance, ежегодно публикующее престижный рэнкинг топ-500 компаний со всего света.

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Банк занял 16-е место по силе бренда в мире, обогнав другие финансовые организации планеты. Этот критерий рассчитывается на основе сбалансированной системы показателей, в которую входит оценка эффективности маркетинговых инвестиций, акционерного капитала и качества ведения бизнеса.

Кроме того, Сбер попал в мировые топ-200 по стоимости бренда (163-е место) и был признан самым дорогим из 50 компаний, оцениваемых в России. Такое положение банк тоже занимает уже не в первый раз.

Как отмечается в пресс-релизе, такое признание демонстрирует, что даже в текущей геополитической ситуации Сбер сохраняет за собой высокие финансовые результаты и не теряет доверие клиентов.

Brand Finance — ведущая международная консалтинговая компания в сфере оценки брендов с офисами в 20 странах.

