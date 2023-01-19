«Северсталь», ММК и НЛМК заявили о намерении урегулировать спор с ФАС мирным путем

Компания «Северсталь», а также Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) намерены уладить спор с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) мирным путем.

Из материалов в картотеке арбитражных дел следует, что рассмотрение дел по заявлениям металлургов отложены Арбитражным судом Москвы на 8, 14 и 22 февраля текущего года. Уточняется, что заседания перенесены по просьбам заявителей «для мирного урегулирования спора».

«Северсталь», ММК и НЛМК — крупнейшие российские производители горячекатаного плоского стального проката.

В апреле 2021 года ФАС возбудила в отношении компаний три отдельных дела по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на их продукцию на внутреннем рынке. Антимонопольное ведомство указало на то, что цены трех производителей в первом полугодии 2021 года поднялись более чем на 50%, при этом цены на сырье росли более низкими темпами, а спрос существенно не менялся. Металлурги, в свою очередь, заявили, что рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой. Компании были признаны нарушившими антимонопольное законодательство. Сами они не согласились с выводами ФАС. Позже ведомство наложило на «Северсталь» оборотный штраф в 8,725 млрд руб. Штрафы были наложены также на ММК и НЛМК, однако их размер не сообщался.

Все три компании оспорили решения антимонопольной службы в суде. В «Северстали» заявили, что «опасный прецедент», созданный ФАС, ставит под угрозу функционирование механизмов рыночной экономики и дискриминирует российских производителей по отношению к международным конкурентам.