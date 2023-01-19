Неожиданный способ заработать на российской нефти придумали сингапурские трейдеры

Можно предположить, что спрос на российскую нефть будет и дальше оставаться высоким, потому что ее можно смешивать с нефтью из других стран и продавать уже как нероссийскую. Доказательством того, что этот простой, но труднодоказуемый способ обхода санкций против российской нефти пользуется популярностью, является, пишет Bloomberg, Сингапур, где в последнее время резко вырос спрос на резервуары для хранения нефти. Нефть из России стоит относительно недорого, что позволяет трейдерам зарабатывать на ее реэкспорте большие деньги, выдавая за нефть других стран.

Сингапур не запретил импорт российской нефти и нефтепродуктов несмотря на то, что сингапурские компании и организации предпочитают не финансировать российские компании не торговать российскими товарами, чтобы не попасть под действие вторичных санкций.