Неожиданный способ заработать на российской нефти придумали сингапурские трейдеры

Можно предположить, что спрос на российскую нефть будет и дальше оставаться высоким, потому что ее можно смешивать с нефтью из других стран и продавать уже как нероссийскую. Доказательством того, что этот простой, но труднодоказуемый способ обхода санкций против российской нефти пользуется популярностью, является, пишет Bloomberg, Сингапур, где в последнее время резко вырос спрос на резервуары для хранения нефти. Нефть из России стоит относительно недорого, что позволяет трейдерам зарабатывать на ее реэкспорте большие деньги, выдавая за нефть других стран.
Сингапур не запретил импорт российской нефти и нефтепродуктов несмотря на то, что сингапурские компании и организации предпочитают не финансировать российские компании не торговать российскими товарами, чтобы не попасть под действие вторичных санкций.
Российские нефть и нефтепродукты несмотря на все запреты и санкции продолжают течь бурным потоком в Азию и на Ближний Восток. Центрами смешивания российской нефти с нефтью других стран является, кроме Сингапура, Фуджайра, один из эмиратов ОАЭ. Их значение в качестве хабов для российской нефти еще больше вырастет после 5 февраля, когда вступает в силу европейское эмбарго на российские нефтепродукты. Естественно, нефтепродукты из России тоже можно смешивать с нефтепродуктами других стран, чтобы вывести их из-под запрета.
Сингапурские компании типа Jurong Port Universal Terminal Pte. или Horizon Singapore Terminals Pte., специализирующиеся на хранении нефти и нефтепродуктов, обычно отказываются отвечать на вопросы о том, что они думают о смешивании нефти и нефтепродуктов из разных стран, но утверждают, что санкций не нарушают.
Между тем, спрос на резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов растет, о чем, например, свидетельствует рост стоимости их аренды. Так, тарифы на аренду резервуаров сроком на 6 месяцев в Сингапуре выросли в прошлом году на 17-20%.
По данным компании Vortexa Ltd., специализирующейся на мониторинге грузовых судов, сингапурские нефтяные терминалы, например, в декабре 2022 года приняли в два с лишним раза больше российских нефтепродуктов, чем в декабре 2021 года. Особенно резко вырос импорт нафты (лигроина) из России. По данным Bloomberg, ее ввезено в последнем месяце прошлого года 2,6 млн баррелей, что почти в 40 (!) раз больше, чем годом ранее.
Из Сингапура ее, по словам Армаана Ашрафа из консалтинговой компании FGE, вероятнее всего отправят в Северо-восточную Азию.
Смешивание российской нефти и нефтепродуктами с сырьем из других стран, которое в Сингапуре приобрело особенную популярность после октября 2022 года – очень выгодный бизнес, объясняет Уильям Тан, старший вице-президент сингапурской консалтинговой компании Miyabi Industries, потому что после смешивания углеводороды продаются по значительно более высоким ценам. Тан считает, что прибыль зачастую достигает 20%. Это вдвое выше, чем при обычной торговле, при которой прибыль трейдеров составляет 10%-12%.