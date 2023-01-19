СМИ: британцы массово бегут из армии, отказываясь умирать за Украину

На фоне спецоперации, которая продолжается на Украине, в Великобритании существенно сократилось число новобранцев в армию, а также увеличилось количество подающих в отставку.

Таким образом, британцы массово бегут из армии, опасаясь оказаться на Украине и погибнуть там. Об этом в статье Daily Mail пишет обозреватель Марк Никол.

Согласно его данным, число новобранцев в вооруженные силы Великобритании снизилось уже на 30%. При этом больше всего журналиста тревожит то, что резкое сокращение количества мужчин и женщин, начавших базовую подготовку в армии, на флоте и в ВВС, сопровождается волной увольнений со службы.

«Так, по сравнению с 2021 годом, в 2022 году число подавших рапорт об увольнении полностью обученных и опытных военнослужащих увеличилось на 17%», – подчеркнул обозреватель.

Он также процитировал главу сухопутных войск генерала Патрика Сандерса, который предупреждал об ослаблении вооруженных сил после передачи Украине большого количества военной техники.

Несмотря на то, что генерал поддерживает военную помощь Украине, он указал на то, что боеспособность Великобритании будет поставлена под угрозу. В частности, к 2025 году британская армия сократится до наименьшего размера со времён наполеоновских войн – к этому времени она, как ожидается, будет состоять всего из 73 тыс. регулярных солдат.