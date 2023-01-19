Специалисты IT смогут сами попросить отсрочку от весеннего призыва

Прием заявок на отсрочку от весеннего призыва для специалистов цифровой сферы начнется 23 января. В отличие от прошлого года такую заявку может заполнить не только работодатель, но и сам сотрудник, воспользовавшись порталом госуслуг. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

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«Отсрочка от срочной службы для IT-специалистов действует с марта 2022 года, — говорится в информации министерства. — Мы меняем правила подачи заявлений <…> Информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник».

В этом году форма для подачи заявки откроется 23 января. Заполнить ее можно будет до 6 февраля, после чего работодатель сможет просмотреть поданные заявки в личном кабинете компании на «Госуслугах».

До 9 февраля работодатель должен проверить поданные данные и через тот же портал направить их в Минцифры. Одна организация может подавать как один, так и несколько перечней претендентов на отсрочку. Если у сотрудника нет возможность заполнить форму заявки самостоятельно, работодатель имеет право сделать это за него.

До 1 марта Минцифры передает полученные данные в Минобороны. С 1 апреля по 15 июля их рассмотрит призывная комиссия и примет решение о предоставлении отсрочки от службы.

Для ее получения специалисты должны соответствовать нескольким критериям. В их числе российское гражданство, возраст от 18 до 27 лет, работа по трудовому договору при нормальной продолжительности рабочего дня, наличие у сотрудника высшего образования из перечня специальностей, подпадающих под отсрочку. Кроме того, претендент должен проработать в аккредитованной министерством IT-компании не менее 11 месяцев период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года, либо быть молодым специалистом, устроившимся на работу в течение года после окончания учебы. Компания должна получить аккредитацию не позднее 9 февраля 2023 года.

Отсрочка от срочной службы уже предоставлялась IT-специалистам во время весеннего и осеннего призывов 2022 года.