США и Турция не смогли устранить разногласия

Очередной неудачей закончилась новая попытка примирения между Соединенными Штатами и Турцией, которые входят в НАТО и еще совсем недавно считались очень близкими союзниками. В Вашингтоне встретились глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. После переговоров Блинкен и Чавушоглу, сообщает сайт nord.news, высоко отозвались о сотрудничестве между США и Турцией, но никаких других признаков, указывающих на то, что разногласия преодолены, нет.

На совместной пресс-конференции после встречи Блинкен похвалил участие Анкары в решении кризиса на Украине и, в первую очередь, ее роль в подписании соглашения о вывозе украинского зерна из черноморских портов, но участники переговоров ни словом не упомянули о разногласиях в вопросе вступления в НАТО Швеции и Финляндии, которое несмотря на давление США и других членов НАТО блокируют турки. Турция требует от Стокгольма более решительных мер по контролированию групп курдских беженцев в северном королевстве, в которых Анкара видит угрозу национальной безопасности.

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«Мы – близкие союзники и партнеры, но это не значит, что у нас нет разногласий,- признал Энтони Блинкен.- Однако когда у нас возникают разногласия, мы решаем их, потому что мы - союзники и партнеры».

Чавушоглу тоже ни слова не сказал о Швеции и Финляндии, но остановился на том, насколько важно для Турции одобрение Вашингтона на покупку турецкой стороной истребителей F-16. Глава турецкого МИД назвал продажу F-16 «важным вопросом» в американо-турецком военном сотрудничестве. Белый дом, кстати, эту продажу поддерживает, но в Конгрессе существует сильная оппозиция.

«Как мы уже подчеркивали, речь идет не только о Турции, но также о США и НАТО,- напомнил Мевлют Чавушоглу.- Поэтому мы надеемся получить согласие в рамках наших общих стратегических интересов».

Приезд в Вашингтон турецкого чиновника такого высокого уровня в последние годы большая редкость для американо-турецких отношений. Администрация Байдена подозрительно относится к усиливающемуся, по мнению Вашингтона, авторитарному поведению турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его политике, которая, опять же, по мнению, Вашингтона, ограничивает права и свободы турок.

В Вашингтоне понимают важность Турции, которая занимает стратегически очень важное положение между Востоком и Западом. К тому же, как подчеркнул Блинкен, Турция сыграла ключевую роль в соглашению между Украиной и Россией по зерну.

Препятствиями, которые чинит Анкара вступлению Швеции и Финляндии в НАТО, разногласия между США и Турцией не ограничиваются. Самые серьезные разногласия касаются покупки Анкарой российских ракетных систем и поддержки курдских боевиков в Сирии. Напомним, Турция несмотря на яростное сопротивление США купила у Москвы ракеты С-400 еще в 2017 году, после чего Вашингтон ввел против нее санкции и вычеркнул ее из программы развития истребителя F-35. Оставшись без новейших истребителей, Анкара теперь пытается модернизировать свои ВВС истребителями F-16.

Главная претензия американцев к туркам – их чересчур близкие, по мнению Вашингтона, отношения с Россией. После 24 февраля эта претензия еще больше усилилась, потому что Турция хотя и продает Киеву беспилотники и несколько раз предлагала свои услуги в качестве посредника для мирных переговоров, сохраняет нейтралитет, который в Америке приравнивают к поддержке России. В Вашингтоне соглашаются, что близость между Анкарой и Москвой позволила заключить соглашение по зерну и организовать обмены военнопленными, но крайне недовольны тем, например, что товарооборот между Россией и Турцией в прошлом году вырос несмотря на западные санкции.

Естественно, то обстоятельство, что Турция не торопится ратифицировать вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический союз, тоже не способствует улучшению отношений между «союзниками и партнерами». США не скрывают недовольства и совсем недавней активизацией Турции в Сирии: после десятилетия вражды с Башаром Асадом Анкара пытается сейчас улучшить отношения с Сирией.

После встречи в декабре прошлого года в Москве министров обороны Турции и Сирии Госдеп США напомнил о своем негативном отношении к попыткам нормализации отношений с Дамаском. Пентагон также неоднократно предупреждал, что операция турецких войск против курдских Отрядов народной самообороны (YPG) на севере Сирии, которой уже давно угрожает Анкара, может дестабилизировать обстановку в регионе.