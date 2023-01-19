Свыше 50 человек стали жертвами протестов в Перу

В ходе антиправительственных демонстраций в Перу погибло 53 человека.

Об этом сообщает Associated Press.

Массовые беспорядки в стране начались после отстранения президента Педро Кастильо в начале декабря 2022 года. Митингующие блокируют автотрассы, нападают на аэропорты и правительственные здания. Участники протестов требуют отставки главы государства Дины Болуарте и проведения новых выборов. Кастильо был объявлен импичмент после неудачной попытки распустить Конгресс.

Накануне, 18 января, протестующие подожгли полицейский участок и здание суда в городе Макусани. Это произошло после того, как два человека были убиты и один серьезно ранен в ходе митингов.

Власти Перу объявили о введении чрезвычайного положения в департаменте Лима и ряде других регионов.

Нынешние демонстрации и столкновения с силами правопорядка стали самыми серьезными в Перу за последние 20 лет, пишет агентство. Отмечается, что последние протесты высветили глубокие разногласия, существующие между городской элитой, в основном сосредоточенной в Лиме, и бедными сельскими районами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя внутриполитическую ситуацию в Перу, выразила надежду на скорейшую нормализацию обстановки в стране в рамках правового поля и «без деструктивного вмешательства извне». «Мы — за стабильное и динамичное развитие дружественной нам Перу, значимого торгового партнера России в Латинской Америке и в рамках АТЭС, отношения с которым мы ценим и намерены укреплять и дальше», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном 17 января пресс-службой российского внешнеполитического ведомства. Гражданам РФ рекомендовано воздержаться от посещения республики без крайней необходимости.