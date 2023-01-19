Токаев подписал указ о роспуске нижней палаты парламента Казахстана

В Казахстане распущены парламент и депутаты всех региональных маслихатов.

Об этом говорится в указе, подписанном президентом республики Касым-Жомартом Токаевым; документ размещен на сайте главы государства.

Также опубликовано заявление главы государства, в котором он благодарит депутатов за плодотворную работу. «Депутаты Мажилиса и маслихатов были в эпицентре проводимых в стране масштабных реформ. Регулярно встречались с избирателями, выезжали в самые отдаленные районы, задавали тон общественным дискуссиям, поднимая насущные вопросы граждан», — подчеркнул Токаева.

Президент сообщил, что внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта.

Он напомнил, что в своем сентябрьском предложил провести выборы в первой половине 2023 года. «Таким образом, период с момента обнародования данной инициативы до дня голосования составит больше полугода. За годы Независимости у кандидатов и политических партий никогда не было столько времени на подготовку к избирательной кампании», — отметил глава государства.

Токаев уточнил, что 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам. «По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам», — рассказал президент. Он сообщил также об упрощении процедуры регистрации политических партий: регистрационный порог снижен с 20 до пяти тыс. членов, минимальная численность региональных представительств партий сократилась с 600 до 200 человек. «В результате этих и других системных мер в нашей стране впервые за долгое время зарегистрировано несколько новых политических партий», — констатировал президент.

Также он указал на важность принятого ранее решения о введении в избирательные бюллетени графы «против всех». «Серьезным шагом в демократизации страны было снижение планки с 7 до 5% для прохождения партий в Мажилис», — отметил политик.

Он подчеркнул, что проведение внеочередных выборов в Мажилис и маслихаты продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме.

«Мы вступили в новую эпоху развития Казахстана. В стране идет динамичный и всесторонний процесс обновления. Эти выборы станут олицетворением происходящих в обществе изменений и придадут мощный импульс дальнейшей модернизации нашей политической системы. Сегодня в мире не так много государств, которые проводят столь масштабные преобразования», — заключил президент, призвав жителей страны проявить гражданскую ответственность и принять активное участие в выборах в Мажилис и маслихаты.