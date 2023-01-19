ЦБ оценил внешний долг России на 1 января

Внешний долг России на 1 января 2023 года составил $381,8 млрд, что на $100,4 млрд (20,8%) ниже показателя на начало 2022 года. Это снижение в значительной степени обусловлено уменьшением внешней задолженности прочих секторов, сообщили в ЦБ.

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«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 января 2023 года составил 381,8 млрд долларов США, снизившись с начала года на 100,4 млрд долларов США, или на 20,8%. Динамика показателя в значительной степени обусловлена уменьшением внешней задолженности прочих секторов по займам», — говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ на 1 января 2023 года, иностранная задолженность органов госуправления составила $46,493 млрд (-$16,86 млрд за год), задолженность ЦБ и банков — $95,85 млрд (-$18,567 млрд за год), прочих секторов —$239,428 млрд (-$64,934 млрд за год).

