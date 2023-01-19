Цены на газ в Европе снижаются, но есть одна большая проблема

Европейцы активно обсуждают окончание энергетического кризиса, но счета за свет, которые в отличие от цен на газ если и снижаются, то очень неохотно, вынуждают не торопиться со столь оптимистичными выводами.

За три неполных недели 2023 года газовые фьючерсы TTF подешевели, сообщает Bloomberg, уже на 18% благодаря, главным образом, аномальной теплой погоде, которая снижает потребление газа и спрос на него. Не удивительно, что в подземных газовых хранилищах (ПГХ) на континенте газа сейчас значительно больше нормы для середины января. Если же сравнивать с августом прошлого года, когда цены были особенно высокими, то сейчас они на 82% ниже.

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«Необычно теплая зима помогла снизить спрос на газ, используемый для отопления,- объясняет аналитик Mirabaud Джон Плассард.- Что же касается запасов газа, то они высокие благодаря рекордным поставкам сжиженного газа (СПГ) и росту производства энергии из возобновляемых источников».

Уровень газа в европейских ПГХ, по данным Плассарда, в среднем составляет сейчас около 82%. Между тем, год назад в это же время хранилища были наполнены лишь наполовину (50%). Нынешний уровень газа в ПГХ существенно выше и сезонной нормы, составляющей 70%.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, который из-за высокой зависимости первой экономики Европы от газа вынужден внимательно следить за газовыми рынками, объявил на днях, что цены на него снижаются во всей Европе. 18 января фьючерсы TTF опустились до 60 евро за МВт-час, что является 16-месячным минимумом, хотя и в два с лишним раза больше допандемических величин. Можно вспомнить и март 2022 года, когда они подскочили до рекордных 345 евро.

Политики, естественно, ставят снижение цен на газ себе в заслугу, но при этом предпочитают не говорить, что счета на газ и электроэнергию почему-то не торопятся следовать газовой тенденции и не снижаются.

Глава норвежского энергетического гиганта Equinor Андерс Опедаль недавно рассказал BBC, что в прошлом году в энергетической системе Европы произошли очень большие изменения. Он также предупредил, что не следует ждать резкого снижения цен на газ и энергию для бизнеса и обывателей, объяснив это огромными расходами на переход к чистой энергетике, которую, как сейчас выясняется, приходится оплачивать налогоплательщикам и бизнесу.

«Счета за энергию не вернутся к допандемическому уровню,- соглашается с ним аналитик Oanda Эдвард Мойя,- потому что энергетическим компаниям приходится тратить огромные деньги на отказ от ископаемых видов топлива и переход к менее альтернативным источникам энергии. Европейским потребителям придется ждать существенного снижения счетов годы».

Кроме «зеленого» перехода, энергетическим компаниям приходится иметь дело с растущими транспортными расходами и налогами и дефицитом рабочей силы.

«Наряду с лагом между ростом цен на газ и счетов на него и энергию существует точно такой же лаг и в сторону снижения»,- напоминает аналитик RBC Capital Markets Бираж Боркатария.

Еще одна причина роста цен на электроэнергию заключается в плачевном состоянии атомной энергетики во Франции, на многих АЭС которой сложилась сложная ситуация и требуются ремонтно-профилактические работы. Сейчас французские атомщики производят на 25% меньше энергии, чем обычно. Между тем, доля атомной энергии в энергетическом балансе Франции обычно составляет 70%.

«Франция продолжает забирать очень большую долю дополнительной электроэнергии в ЕС,- поясняет аналитик SEB Оле Хвальбе.- В результате электричество стоит так дорого».