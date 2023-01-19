Улица Павших Героев: Astra Militarum напомнил об историческом значении освобождения Соледара

Автор Telegram-канала Astra Militarum провел исторические параллели между спецоперацией, которая сейчас продолжается на Украине, и борьбой русских воинов со всякого рода врагами на этой же территории.

Он напомнил, что ранее на месте нынешнего Донбасса нашим предкам приходилось противостоять племенам печенегов и половцев, биться со шведами, французскими войсками и силами вермахта.

В наши дни наиболее активные боевые действия идут в Бахмутском районе ДНР, где недавно от противника был освобожден Соледар. Как отметил автор канала, этот город был взят русскими подразделениями не впервые:

«Читая очередные сводки из освобожденного Соледара, наткнулся на сообщение о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» ведут мероприятия по зачистке в районе улицы Павших Героев, находящейся рядом с соляным рудником №7».

Оказалось, что улица Павших Героев названа в честь бойцов Красной армии из 52-й стрелковой дивизии и 178-й танковой бригады, которые героически погибли, освобождая город в феврале 1943 года.

«И кстати, напомню. Эти строки я пишу в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда, который сегодня вспоминали на самом высоком уровне. Но в 2023 году также исполнится ровно 80 лет освобождению Артемовска/Бахмута от немецко-фашистских войск. И я искренне надеюсь, что эта годовщина будет также по достоинству встречена во вновь освобожденном городе. И приближают этот день прямо сейчас парни из ЧВК «Вагнер», – написал автор канала.

По последним данным, «вагнеровцы» продолжают наступать на Бахмут с нескольких направлений. Им удалось выбить противника из Клещеевки, а ранее из Опытного. Несмотря на успехи русских сил, гарнизон ВСУ в самом городе продолжает держать оборону, получая оружие и технику, а также проводя ротацию в потрепанных боями подразделениях.