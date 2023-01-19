Урегулирование страховых событий

Тема урегулирования убытков на российском страховом рынке никогда не была особенно популярной среди тем, посвящённых страхованию. Гораздо чаще в СМИ встречается информация о том, что та или иная страховая компания запустила новый страховой продукт, либо приняла на страхование активы какого-либо крупного холдинга или корпорации.

Безусловно, разработка страховой программы крупного технически сложного объекта или комплекса объектов требует значительных профессиональных усилий от страховщика и это достойный повод для упоминания в прессе; тем не менее, страховая отрасль создавалась для защиты интересов клиентов (страхователей и застрахованных), и уделять больше внимания процессу урегулирования страховых событий важно и нужно.

2022 год выдался непростым для российского страхового рынка не только из-за ухода западных перестраховщиков – в этом году страховое сообщество столкнулось с большим количеством крупных убытков, связанных с ТМЦ и их хранением, первые три из которых принесли суммарный ущерб, превысивший 55 млрд рублей.

Ещё в конце 2021 года команда Страхового брокера Сбербанка, занимающаяся урегулированием страховых событий, прогнозировала существенный рост страховых случаев, связанный в первую очередь с сокращением расходов предприятий-страхователей. Зачастую, снижая расходы предприятия начинают экономить на том, что, казалось бы, напрямую не связано с процессом производства (основной их деятельностью), а именно на управлении рисками. То, что должно исправно функционировать по умолчанию – пожарная сигнализация, система автоматического пожаротушения, охрана объекта – работает «наполовину», а то и отсутствует вовсе. Предприятия стараются минимизировать расходы на защиту своих производств, руководствуясь требованиями МЧС, предъявляемыми к защите объектов соответствующего типа, а не теми мерами, которые гарантированно защитили их собственность от огня. Дело в том, что требования МЧС к пожарной защите, обязательные к выполнению всеми без исключения собственниками имущества направлены прежде всего на спасение жизней людей. Для того, чтобы при возникновении инцидента помимо людей было спасено и имущество требуются большие затраты, которые большинство предприятий не связанные со сложными опасными капиталоёмкими производствами нести не готовы. Вот и получается, что объекты с высокой подверженностью риску (те же предприятия нефтехимии и нефтедобычи) за счёт инвестиций в безопасность производства дают на страховой рынок меньшее количество страховых случаев и меньший их суммарный объём.

К чему может привести сложившаяся ситуация?

Часть плохо обслуживаемых объектов лишится страхования – страховщики не захотят заключать договоры страхования с компаниями, пренебрегающими своими обязанностями в отношении управления рисками, не зря одним из принципов страхования

является обязанность страхователя вести свои дела так, как если бы страхования не существовало.

Другая часть при возобновлении увидит повышение страховых премий или сокращение объёма страхового покрытия – если клиент хочет сэкономить на риск-менеджменте, он переплатит за страхование или получит меньше страхового возмещения.