В Армении назвали причину унесшего жизни 15 человек пожара в воинской части

Пожар в казарме инженерно-снайперской роты, в результате которого погибли 15 армянских военнослужащих, начался из-за использования для отопления помещения бензина, это запрещено правилами.

«По предварительным данным, был использован запрещенный автобензин в целях отопления казармы», — цитирует министра обороны Армении Сурена Папикяна ТАСС.

В результате пожара, произошедшего в ночь на 19 января в казарме инженерно-снайперской роты одной из воинских частей, погибли 15 военнослужащих, состояние еще троих оценивается как тяжелое.

Следственный комитет республики возбудил уголовное дело.

Посольство РФ в Армении выразило соболезнования семьям погибших. «Выражаем наши искренние соболезнования родным, близким и сослуживцам погибших в результате пожара на территории воинской части в Гегаркуникской области военнослужащих. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении российской дипмиссии, опубликованном в ее Telegram-канале.