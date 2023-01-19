В Италии заявили о провале планов Запада по уничтожению российской экономики

Несмотря на прогнозы Запада, российская экономика не уничтожена и даже не переживает предсказываемый ей спад, хотя потенциальный ущерб необходимо оценивать в долгосрочной перспективе.

Об этом в статье для Corriere della Sera написал итальянский обозреватель Федерико Рампини. В своей публикации, он в частности, указал на озвученные президентом РФ Владимиром Путиным данные о том, что валовой внутренний продукт (ВВП) России снизился всего на 2,1%, в то время как на Западе ждали падения до 20%.

«Был момент неоправданного триумфа определённых кругов на Западе, который объяснялся недооценкой экономических возможностей России или переоценкой эффекта введённых санкций», – подчеркнул итальянский журналист.

По его мнению, смягчить кризис в российской экономике помог рост цен на энергоносители. Именно это, как подчеркнул Рампини, дало возможность компенсировать уменьшение объёма экспорта РФ.

«Россия за прошедший год продала меньше газа по более высоким ценам, а ограничительные меры в отношении РФ, такие как эмбарго на нефть и установление потолка цен на газ, были приняты слишком поздно и до настоящего времени имеют ограниченное действие», – пояснил он.

В целом, как считает Рампини, делая отсылку на оценку независимых экспертов, ослабленная российская экономика даже близко не показывает признаков уничтожения, драматического спада или хаоса, как это было в 1990-х годах. При этом экономика Украины за тот же период рухнула сразу на 33%.

Как ранее писал «Эксперт», Путин оценил ситуацию в российской экономике как не просто стабильную, но и вполне удовлетворительную, если не сказать хорошую. По его словам, достигнутые в 2022 году показатели оказались лучше не только прогнозов противников России, но и ожиданий руководства страны.

Как подчеркнул глава государства, в России один из главных макроэкономических показателей – безработица – находится на историческом минимуме. Инфляция тоже – ниже ожидаемой и имеет тенденцию к сокращению. Также на подъёме промышленное производство, сельское хозяйство и строительство.