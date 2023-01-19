Глава «Роскосмоса» рассказал о сроках подготовки стартового комплекса для «Ангары-5»

Строительство стартового комплекса для ракет «Ангара-5» на космодроме Восточный будет завершено до конца текущего года.

Об этом в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Мы надеемся завершить все строительные работы к середине года, а все монтажные работы и готовность к пуску — к концу года, как и запланировано вашим указом», — цитирует Борисова пресс-служба Кремля. Он отметил, что работы на космодроме Восточный выполняются «достаточно ритмично», подчеркнув, что планы второй очереди по созданию стартового комплекса для «Ангары-5» будут выполнены в срок.

В середине ноября прошлого года в «Роскосмосе» сообщали, что окончание строительно-монтажных работ на космодроме намечено на август 2023 года.

В текущем году должно завершиться создание пускового комплекса для ракет семейства «Ангара» на основе универсальных ракетных модулей с кислородно-керосиновыми двигателями, включающего в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов грузоподъемностью от 3,5 т («Ангара-1.2») до 38 т («Ангара-А5В»).