В ЦБ объяснили, почему арендовать квартиру может быть выгоднее, чем брать ипотеку

Арендовать квартиру, особенно в крупных городах, может быть гораздо выгоднее, чем брать ипотеку. Если за статус собственности нет желания или возможности переплачивать, гораздо проще и дешевле будет снимать жилье, считают специалисты образовательного проекта ЦБ «Финансовая культура». В своем Telegram-канале они доказали это на наглядных примерах, однако не исключили и «многие неожиданности».

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«Например, семья снимает жилье в Санкт-Петербурге за 30 000 рублей (здесь и далее цифры условные). У этой съемной квартиры удобное расположение, рядом школа и детский сад, родители ходят на работу пешком. Стоимость подобной – минимум 6 млн рублей, и она, скорее всего, будет хуже съемной. Если взять ипотеку на 25 лет, то платеж составит около 50 000 в месяц. А еще нужен первоначальный взнос — миллион. Если они продолжат снимать ту же квартиру за 30 000, то 20 000 (разницу между арендой и ипотекой в месяц) смогут откладывать на депозит с капитализацией процента или использовать другие финансовые инструменты. Через 25 лет, даже с учетом инфляции и роста цен на жилье, накопления превысят стоимость их квартиры», — считают специалисты.

При этом они не исключили «многих неожиданностей», когда, например, цены на недвижимость взлетят, и квартира окажется лучшей инвестицией, или наоборот.

Специалисты Банка России рассмотрели также вариант с покупкой более дешевой квартиры (за 4 млн рублей), но в Ленинградской области. Ипотечный платеж за нее выйдет как раз около 30 000 в месяц. Но при этом сильно вырастут расходы на проезд, придется менять школу и, возможно, покупать автомобиль. Кроме того, время, которое раньше можно было проводить с семьей, придется проводить в пробках. Условия кредитования тоже могут меняться в ту или иную сторону, а вместе с ними и расклад между арендой и покупкой, предупредили в ЦБ.

«Для многих квартира в собственности — это не просто стены, это психологический комфорт и уверенность. И за это они готовы переплачивать. Для других важнее мобильность, доступность инфраструктуры, и не важно, что квартира принадлежит не им, — важно, чтобы в ней было комфортно жить. К тому же в случае финансовых проблем с арендованной квартиры можно просто съехать, а с ипотечной все гораздо сложнее, ее можно даже потерять. Принимайте (и при необходимости пересматривайте!) решение, взвесив все за и против», — призвали специалисты.

